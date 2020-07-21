Культурное сотрудничество между Ираном и Азербайджаном расширяется

Мансур Голами встретился с новым послом Ирана в Баку Аббасом Мусави и рассказал о потенциале страны в области высшего образования для сотрудничества с Азербайджаном.

Министр науки на этой встрече, ссылаясь на необходимость уделять больше внимания культурному сотрудничеству со странами вокруг Ирана, сказал: «За последние 2 года на пути приема студентов произошел хороший сдвиг, который иногда сталкивается с препятствиями. Одним из этих препятствий были проблемы с визами, а другим - распространение коронавируса в последние месяцы».

«Среди возможностей, которые следует развивать между Ираном и Азербайджаном можно указать на обсуждение создания совместных научно-технологических парков, совместные исследовательские работы, создание кафедры персидского языка и литературы, ирановедения, истории и археологии. Все они являются одними из областей, в которых мы можем перенести наши достижения в области высшего образования в Азербайджан», - сказал министр.

Аббас Мусави, новый посол Ирана в Баку, также представил статистику о ситуации с высшим образованием в Азербайджане и сказал: «Число иранских студентов в Азербайджане составляет 1200 человек, большинство из которых являются студентами-медиками».

«Азербайджан выразил необходимую готовность расширять связи и научно-исследовательское и технологическое сотрудничество с Ираном», - добавил он.

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