Зариф передаст Путину послание от Рухани

"Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф во вторник посетит Москву с визитом. Эта поездка считается 30-м визитом Зарифа в столицу России за последние 7 лет", написал Джалали в Twitter.

"Помимо передачи послания от Рухани для Владимира Путина, Зариф также проведет переговоры со своим российским коллегой Сергеем Лавровым по поводу ядерной сделки, подписанной пять лет назад, развитию ситуации в регионе и двусторонним отношениям", - говорится в заявлении иранского посла.

По его словам, Россия как защитник ядерного соглашения ранее выступила против резолюции Совета Управляющих МАГАТЭ. "Иран и Россия вместе противостоят нечеловеческим и односторонним санкциям США", добавил он.

Джалали назвал двусторонние отношения Ирана и России в рамках обеспечения общих интересов, региональной и международной безопасности растущими.

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