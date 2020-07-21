Зариф передаст Путину послание от Рухани

"Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф во вторник посетит Москву с визитом. Эта поездка считается 30-м визитом Зарифа в столицу России за последние 7 лет", написал Джалали в Twitter.
"Помимо передачи послания от Рухани для Владимира Путина, Зариф также проведет переговоры со своим российским коллегой Сергеем Лавровым по поводу ядерной сделки, подписанной пять лет назад, развитию ситуации в регионе и двусторонним отношениям", - говорится в заявлении иранского посла.
По его словам, Россия как защитник ядерного соглашения ранее выступила против резолюции Совета Управляющих МАГАТЭ. "Иран и Россия вместе противостоят нечеловеческим и односторонним санкциям США", добавил он.
Джалали назвал двусторонние отношения Ирана и России в рамках обеспечения общих интересов, региональной и международной безопасности растущими.
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Тегеран, 21 июля, ИРНА – Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф в ходе своего визита в Москву передаст российскому лидеру Владимиру Путину послание от иранского президента Хасана Рухани. Об этом сообщил в понедельник посол Ирана в РФ Джалал Каземи.
"Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф во вторник посетит Москву с визитом. Эта поездка считается 30-м визитом Зарифа в столицу России за последние 7 лет", написал Джалали в Twitter.
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