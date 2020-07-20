Премьер-министр Ирака во вторник посетит Иран

"Премьер-министр Ирака проведет переговоры с президентом Ирана Хасаном Рухани", сказал Моези.

По его словам, аль-Каземи также проведет отельные встречи с Верховным лидером исламской революции аятоллой Али Хаменеи, и спикером парламента Ирана Мохаммадом Багером Галибафом.

Он добавил, что иракская делегация также проведет переговоры с первым вице-президентом Ирана Эсхаком Джахангири.

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