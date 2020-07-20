20 июл. 2020 г., 23:44
Journalist ID: 2177
News Code: 83863677
0 Persons

Премьер-министр Ирака во вторник посетит Иран

Премьер-министр Ирака во вторник посетит Иран

Тегеран, 20 июля. ИРНА — Премьер-министр Ирака Мустафа аль-Каземи в четверг во вторник, 21 июля совершит официальный визит в Тегеран, где обсудит с руководством Ирана актуальные вопросы двусторонней и региональной повестки дня, сообщил заместитель начальника штаба по связям и информации президента Ирана Алиреза Моэзи.

"Премьер-министр Ирака проведет переговоры с президентом Ирана Хасаном Рухани", сказал Моези.
По его словам, аль-Каземи также проведет отельные встречи с Верховным лидером исламской революции аятоллой Али Хаменеи, и спикером парламента Ирана Мохаммадом Багером Галибафом.
Он добавил, что иракская делегация также проведет переговоры с первым вице-президентом Ирана Эсхаком Джахангири.
Следите за нами в Twitter @irnarussian

Похожие новости

Your Comment

You are replying to: .
3 + 12 =