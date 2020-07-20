В Иране сообщили о запуске финансового канала для получения международной гумпомощи

"После переговоров иранского Красного Полумесяца с Президентом Международного комитета Красного Креста он вел переговоры с Министерством финансов США. К счастью, Соединенные Штаты наконец сдались, и несколько дней назад министерство финансов США разрешение, согласно которому станет возможна передача гуманитарной помощи Иранскому обществу Красного Полумесяца", сообщил он во время встречи с гендиректором ИРНА Мохаммадом Резой Новрузпуром.

"Согласно разрешению, министерство финансов США не будет возражать против отправки финансовой помощи Обществу иранского Красного Полумесяца, если ему помогают физические или юридические лица, при условии, что одна из сторон не будет американской", добавил Хеммати.

"В рамках решения в последние дни в страну прибыла часть помощи, которая была отправлена для Красного Полумесяца и не могла быть передана Ирану в течение последних нескольких лет", сказал он.

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