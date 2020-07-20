20 июл. 2020 г., 20:19
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News Code: 83863583
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Иран и Ирак договорились подать в суд на США из-за убийства Сулеймани

Иран и Ирак договорились подать в суд на США из-за убийства Сулеймани

Багдад, 20 июля. ИРНА — Высший судебный совет Ирака объявил в понедельник о достижении договоренности с иранскими судебными органами, чтобы подать в суд на США по делу об убийстве командующего силами специального назначения "Кудс" КСИР Генерала Касима Сулеймани и заместителя командующего Хашд Аш-Шааби Абу Махди Аль-Мохандеса.

Генерал Сулеймани был убит 3 января 2020 года, в ходе операции, осуществлённой вертолётами США близ аэропорта в Багдаде. Помимо Сулеймани в ходе операции были убиты заместитель генерального секретаря Хизбаллы Наим Касим и заместитель командующего Хашд Аш-Шааби Абу Махди Аль-Мохандес. Погибшие ехали на двух автомобилях из аэропорта Багдада.

В заявлении, опубликованном после визита министра иностранных дел Исламской Республики Иран Мохаммада Джавада Зарифа в Багдад, совет добавил, что расследование убийства Сулеймани и Мохандеса началось сразу после инцидента.

Министр иностранных дел Ирана в воскресенье в ходе официального визита в Ирак обсудил с руководством этой страны дальнейшее укрепление отношений и ситуацию в регионе.

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