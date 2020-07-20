Экспорт шафрана из Ирана за 1-й квартал текущего года составил 37 тонн

"За первый квартал текущего года Иран экспортировал более 37,6 т шафрана на сумму более $38,5 млн", сказал Хоссейни.

По его словам, самыми крупными покупателями иранского шафрана стали Гонконг (12,7 тонны), Испания (9,1 тонны), и ОАЭ (3,45 тонны).

Он добавил, что Иран производит более 90% мирового урожая шафрана, добавив, что 115 тыс. из 122 тыс. гектаров шафрана, выращиваемых по всему миру, принадлежат Ирану. "В мире ежегодно производят всего около 430 тонн шафрана, и около 400 тонн (90%) этого – в Иране", сказал он.

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