США продолжают нарушать резолюцию 2231 СБ ООН

"Сегодня отмечается пятая годовщина резолюции 2231 Совета Безопасности ООН, одобряющей принятие Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД)", написал дипломат в своем Twitter.

"Два года назад Соединенные Штаты, отказались от своего «участия» в СВПД и потеряли все свои права в качестве члена (соглашения)", добавил он.

По его словам, несмотря на то, что Соединенные Штаты должны соблюдать резолюции Совета Безопасности ООН, продолжают нарушать резолюцию 2231.

В 2015 году была принята резолюция СБ ООН №2231 в поддержку соглашения по иранской ядерной программе, согласно которой прекращается действие всех санкций в отношении Тегерана, принятых с 2006 по 2010 год. Оружейное эмбарго в отношении Ирана должно действовать на протяжении пяти лет, оно истекает в ноябре 2020 года.

Будущее иранской ядерной сделки оказалось под вопросом после одностороннего выхода из нее США 8 мая 2018 года и введения Вашингтоном санкций в отношении Тегерана в сфере нефтяного экспорта. По версии иранской стороны, остальные участники, прежде всего европейцы, не в полной мере придерживаются своих обязательств в экономической части соглашения, поэтому сделка в ее нынешнем виде не имеет смысла.

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