Зеленский приветствует передачу черного ящика сбитого самолета МАУ

Черный ящик сбитого самолета в субботу прибыл для экспертизы во французское Бюро расследования и анализа безопасности гражданской авиации.

"Это правильный шаг в направлении завершения расследования сбитого самолета. Родные и близкие погибших в этой страшной трагедии должны знать правду. Также они должны получить независимые компенсации от иранской стороны. Иран должен провести полное, прозрачное и независимое расследование согласно международных стандартов", написал Зеленский на своей странице в Facebook.

По его словам, скорость расшифровки данных из бортового самописца зависит от их технического состояния. "Уверен, что безупречная репутация французского Бюро расследования и анализа безопасности гражданской авиации, вместе с участием лучших канадских, американских и украинских экспертов обеспечит максимальный уровень международного признания результатов этого исследования. Украина ждет на результаты расшифровки черных ящиков и начало переговорного процесса с Ираном", добавил он.

Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" 8 января потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана. Погибли все 176 человек: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.

11 января генеральный штаб Вооруженных сил Ирана сообщил, что украинский самолет, потерпевший крушение в среду под Тегераном, был по ошибке сбит иранской ракетой ПВО. В заявлении говорится, что военные приняли самолет за вражескую цель, ожидая возможных нападений со стороны США.

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