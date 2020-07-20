В МИД Ирана выразили надежду, что парламентские выборы в Сирии помогут миру в стране

"Иран надеется, что парламентские выборы в Сирии станут позитивным шагом в направлении к миру, стабильности и прогрессу в межсирийском политическом диалоге и облегчат муки народа этой страны", говорится в заявлении Мусави, опубликованном на сайте МИД.

Он отметил, что выборы проводились в условиях присутствия иностранных оккупационных войск нападок со стороны террористов и односторонних санкций, которые нанесли значительный урон сирийскому народу.

В Сирии в воскресенье прошли парламентские выборы, в которых впервые с начала кризиса в стране в 2012 году участвовали избиратели из большинства провинций страны.

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