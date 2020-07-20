20 июл. 2020 г., 15:43
Journalist ID: 2177
News Code: 83863304
0 Persons

В МИД Ирана выразили надежду, что парламентские выборы в Сирии помогут миру в стране

В МИД Ирана выразили надежду, что парламентские выборы в Сирии помогут миру в стране

Тегеран, 20 июля. ИРНА — Мы надеемся, что прошедшие в Сирии парламентские выборы станут позитивным шагом в направлении к миру в этой стране. Об этом заявил в понедельник официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.

"Иран надеется, что парламентские выборы в Сирии станут позитивным шагом в направлении к миру, стабильности и прогрессу в межсирийском политическом диалоге и облегчат муки народа этой страны", говорится в заявлении Мусави, опубликованном на сайте МИД.
Он отметил, что выборы проводились в условиях присутствия иностранных оккупационных войск нападок со стороны террористов и односторонних санкций, которые нанесли значительный урон сирийскому народу.

В Сирии в воскресенье прошли парламентские выборы, в которых впервые с начала кризиса в стране в 2012 году участвовали избиратели из большинства провинций страны.
Следите за нами в Twitter @irnarussian

Похожие новости

Your Comment

You are replying to: .
8 + 8 =