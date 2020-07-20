В Иране представлена система лазерной наводки ракет

В понедельник, командующий КСИР посетил предприятия вертолетного десанта «Фатх» в Тегеране. В ходе визита была представлена система лазерной наводки для противотанковых ракет, запускаемых с вертолетов.

Во время визита генерал Салами сказал, что в последние годы сухопутные войска КСИР совершили значительный скачок в расширении наступательных и боевых потенциалов имеющихся на вооружении вертолетов.

Он также посетил выставку достижения вертолетного десанта Фатх, и ознакомилась с процессом реконструкции вертолетов иранскими специалистами.

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