20 июл. 2020 г., 15:17
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News Code: 83863272
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В Иране представлена система лазерной наводки ракет

В Иране представлена система лазерной наводки ракет

Тегеран, 20 июля. ИРНА — Система лазерной наводки ракет, разработанная вертолетным десантом КСИР была представлена при участии командующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Хоссейна Салами.

В понедельник, командующий КСИР посетил предприятия вертолетного десанта «Фатх» в Тегеране. В ходе визита была представлена система лазерной наводки для противотанковых ракет, запускаемых с вертолетов.

Во время визита генерал Салами сказал, что в последние годы сухопутные войска КСИР совершили значительный скачок в расширении наступательных и боевых потенциалов имеющихся на вооружении вертолетов.

Он также посетил выставку достижения вертолетного десанта Фатх, и ознакомилась с процессом реконструкции вертолетов иранскими специалистами.

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