Последние данные о ситуации с COVID-19 в Иране

"С начала распространения коронавируса в Иране зафиксированы 240 087 случаев выздоровления среди заразившихся", отметила она на пресс-конференции.
Она добавила, что к сожалению, в общей сложности в Иране умерли уже 14 405 человек.
Напомним, что более 14 млн. человек заразились коронавирусом в мире 600 тыс. из которых умерли.
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Тегеран, 13 июля, ИРНА — Число случаев заражения коронавирусом в Иране возросло на 276 202. Об этом сообщила в понедельник пресс-секретарь Министерства здравоохранения и медицинского образования Сима Садат Лари.
"С начала распространения коронавируса в Иране зафиксированы 240 087 случаев выздоровления среди заразившихся", отметила она на пресс-конференции.
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