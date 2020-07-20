Зангане: Иран готов налаживать сотрудничество со всеми странами, кроме Израиля

"Согласно этому соглашению у нас будет долгосрочное сотрудничество с Китаем в нефтяной сфере, и мы готовы подписать подобные соглашения с любой страной, кроме сионистского режима", сказал Зангане на церемонии подписания контракта об увеличении до 320 тысяч баррелей в день нефтедобычи на месторождении «Южный Азадеган».
"Мы даже не запрещали американцам участвовать в проектах нефтяной промышленности Ирана", добавил он.
По его словам, Иран планирует производить около 100 млн тонн нефтехимической продукции в год общей стоимостью $25 млрд.
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Тегеран, 20 июля. ИРНА — Иран готов заключить соглашение о сотрудничестве со всеми государствами, кроме сионистского режима, заявил министр нефти Ирана Бижан Зангане, комментируя план о 25-летнем стратегическом сотрудничестве между Ираном и Китаем.
"Согласно этому соглашению у нас будет долгосрочное сотрудничество с Китаем в нефтяной сфере, и мы готовы подписать подобные соглашения с любой страной, кроме сионистского режима", сказал Зангане на церемонии подписания контракта об увеличении до 320 тысяч баррелей в день нефтедобычи на месторождении «Южный Азадеган».
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