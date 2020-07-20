Зариф 21 июля встретится с Лавровым в Москве

Стороны будут обсуждать последние региональные и международные события на этой встрече.

Предстоящий визит Зарифа в Москву считается 30-й поездкой иранского министра иностранных дел в столицу России за последние 7 лет.

Зариф завтра прибудет в аэропорту Внуково на юго-западе Москвы, где его будет приветствовать посол Ирана в России Казем Джалали.

Последний раз глава МИД Ирана посещал Москву 16 июня.

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