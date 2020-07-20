Зариф 21 июля встретится с Лавровым в Москве

Стороны будут обсуждать последние региональные и международные события на этой встрече.
Предстоящий визит Зарифа в Москву считается 30-й поездкой иранского министра иностранных дел в столицу России за последние 7 лет.
Зариф завтра прибудет в аэропорту Внуково на юго-западе Москвы, где его будет приветствовать посол Ирана в России Казем Джалали.
Последний раз глава МИД Ирана посещал Москву 16 июня.
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Москва, 20 июля, ИРНА – Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф во вторник проведет переговоры со своим российским коллегой Сергеем Лавровым в Москве. Об этом сообщает МИД РФ.
Стороны будут обсуждать последние региональные и международные события на этой встрече.
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