20 июл. 2020 г., 14:02
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Зариф 21 июля встретится с Лавровым в Москве

Зариф 21 июля встретится с Лавровым в Москве

Москва, 20 июля, ИРНА – Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф во вторник проведет переговоры со своим российским коллегой Сергеем Лавровым в Москве. Об этом сообщает МИД РФ.

Стороны будут обсуждать последние региональные и международные события на этой встрече.
Предстоящий визит Зарифа в Москву считается 30-й поездкой иранского министра иностранных дел в столицу России за последние 7 лет.
Зариф завтра прибудет в аэропорту Внуково на юго-западе Москвы, где его будет приветствовать посол Ирана в России Казем Джалали.
Последний раз глава МИД Ирана посещал Москву 16 июня.
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