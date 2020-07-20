Во Франции началась расшифровка черных ящиков украинского самолета

Черные ящики сбитого Ираном украинского пассажирского самолета в пятницу были отправлены во Францию для проведения расшифровки.

Торки отметил, что согласно правилам Международной организации гражданской авиации (ИКАО) приглашены представители из Украины (страна, которой принадлежит самолет), США (страна-производитель), Канады, Швеции и Афганистана для участия на церемонии расшифровки самолета.

По его словам, представители из иранской авиационной организации и ИКАО также присутствуют во Франции.

Иранский чиновник отметил, что черные ящики Boeing 737-800 впервые будут расшифрованы. "Французские лаборатории располагают техническими средствами для расшифровки черных ящиков", добавил он.

Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" 8 января потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана. Погибли все 176 человек: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.

11 января генеральный штаб Вооруженных сил Ирана сообщил, что украинский самолет, потерпевший крушение в среду под Тегераном, был по ошибке сбит иранской ракетой ПВО. Военные приняли самолет за вражескую цель, ожидая возможных нападений со стороны США.

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