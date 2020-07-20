Иран может экспортировать 15 млн тонн стали

"Производство стали в Иране достиг 30 млн тонн в год, страна уже может экспортировать 15 млн тонн на общую сумму $7 млрд", сказал он.

Шахрестани добавил, что на сегодняшний день Иран входит в десятку крупнейших производителей стали в мире.

По его словам, экспорт стали из Ирана за прошедший иранский календарный год (завершился 20 марта 2020 г.) составил 8,5 млн тонн на общую сумму $3 млрд.

Ожидается, что до 2025 года, увеличив объем производства до 55 млн тонн в год Иран займет 7-е место в мире по производству стали.

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