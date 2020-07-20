20 июл. 2020 г., 09:46
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Иран открыт к диалогу с соседними странами: МИД

Иран открыт к диалогу с соседними странами: МИД

Багдад, 20 июля, ИРНА – Нет никакого решения для урегулирования разногласий, кроме диалога. Об этом заявил пресс-секретарь МИД Ирана Аббас Мусави, добавив, что Иран готов к диалогу с соседними странами.

"Мы в очередной раз объявляли свою принципиальную и постоянную позицию по Саудовской Аравией, этот вопрос зависит от ответа правительства и руководства этой страны на предложение Ирана по диалогу и сотрудничеству", заявил официальный представитель МИД ИРИ в интервью ИРНА.
Иран призывает к стабильности и безопасности в регионе
Он в ответ на вопрос о готовности Ирана к региональному диалогу для развития взаимодействия и урегулирования разногласий заявил: "Исламская Республика призывает к диалогу между странами региона без вмешательства иностранных стран".
Мусави заявил, что единственный путь к стабильности, возвращения безопасности и экономического развития является региональным взаимодействием.
"Если у нас будет сильный регион, тогда у нас есть и сильные страны", заключил он.
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