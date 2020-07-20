Иран открыт к диалогу с соседними странами: МИД

"Мы в очередной раз объявляли свою принципиальную и постоянную позицию по Саудовской Аравией, этот вопрос зависит от ответа правительства и руководства этой страны на предложение Ирана по диалогу и сотрудничеству", заявил официальный представитель МИД ИРИ в интервью ИРНА.

Иран призывает к стабильности и безопасности в регионе

Он в ответ на вопрос о готовности Ирана к региональному диалогу для развития взаимодействия и урегулирования разногласий заявил: "Исламская Республика призывает к диалогу между странами региона без вмешательства иностранных стран".

Мусави заявил, что единственный путь к стабильности, возвращения безопасности и экономического развития является региональным взаимодействием.

"Если у нас будет сильный регион, тогда у нас есть и сильные страны", заключил он.

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