В Иране казнили шпиона ЦРУ и Моссада

Казнь Махмуда Мусави Маджда состоялась сегодня утром.
9 июня представитель судебной власти Ирана Голамхоссейн Эсмаили на своей пресс-конференции сообщил, что Мусави Маджда приговорили к казни за передачу ЦРУ и израильской разведке "Моссад" секретной информации о ВС и КСИР Ирана.
Он также был обвинен в раскрытии местонахождения генерала Гасема Сулеймани и других военных командиров Ирана ЦРУ и израильской разведке "Моссад".
Генерал Сулеймани был убит 3 января в ходе операции, осуществленной вертолетами США близ аэропорта в Багдаде. Помимо Сулеймани в ходе операции были убиты заместитель командующего "аль-Хашд аш-Шааби" Абу Махди аль-Мохандес и 8 его соратников. Погибшие выезжали на двух автомобилях из аэропорта Багдада.
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Тегеран, 20 июля, ИРНА – Пресс-служба судебной власти ИРИ в понедельник сообщила о казни иранского гражданина Махмуда Мусави Маджда, осужденного за шпионаж в пользу ЦРУ и Моссада.
Казнь Махмуда Мусави Маджда состоялась сегодня утром.
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