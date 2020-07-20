В Иране казнили шпиона ЦРУ и Моссада

Казнь Махмуда Мусави Маджда состоялась сегодня утром.

9 июня представитель судебной власти Ирана Голамхоссейн Эсмаили на своей пресс-конференции сообщил, что Мусави Маджда приговорили к казни за передачу ЦРУ и израильской разведке "Моссад" секретной информации о ВС и КСИР Ирана.

Он также был обвинен в раскрытии местонахождения генерала Гасема Сулеймани и других военных командиров Ирана ЦРУ и израильской разведке "Моссад".

Генерал Сулеймани был убит 3 января в ходе операции, осуществленной вертолетами США близ аэропорта в Багдаде. Помимо Сулеймани в ходе операции были убиты заместитель командующего "аль-Хашд аш-Шааби" Абу Махди аль-Мохандес и 8 его соратников. Погибшие выезжали на двух автомобилях из аэропорта Багдада.

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