19 июл. 2020 г., 22:02
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News Code: 83862368
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Зариф провел встречу с руководством Иракского Курдистана

Зариф провел встречу с руководством Иракского Курдистана

Багдад, 19 июля, ИРНА - Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мохаммад Джавад Зариф встретился в воскресенье вечером в два этапа с президентом Курдского автономного района Нечирваном Барзани в Эрбиле.

Сегодня вечером Зариф сначала выступил на официальной и групповой встрече с Барзани, а затем на закрытой встрече с главой иракского Курдистана по иракским и региональным вопросам.

Развитие отношений в различных областях, включая экономические отношения, было еще одним направлением консультаций Зарифа и Барзани.

Министр иностранных дел Исламской Республики Иран прибыл в Багдад в воскресенье утром во главе политической делегации и отправился сегодня вечером из столицы в Эрбиль, столицу Курдистана.

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