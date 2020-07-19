Зариф провел встречу с руководством Иракского Курдистана

Сегодня вечером Зариф сначала выступил на официальной и групповой встрече с Барзани, а затем на закрытой встрече с главой иракского Курдистана по иракским и региональным вопросам.

Развитие отношений в различных областях, включая экономические отношения, было еще одним направлением консультаций Зарифа и Барзани.

Министр иностранных дел Исламской Республики Иран прибыл в Багдад в воскресенье утром во главе политической делегации и отправился сегодня вечером из столицы в Эрбиль, столицу Курдистана.

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