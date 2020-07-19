19 июл. 2020 г., 21:48
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News Code: 83862349
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11 миллионов масок производится ежедневно в Иране

11 миллионов масок производится ежедневно в Иране

Тегеран, 19 июля, ИРНА - Министерство промышленности, рудников и торговли, ссылаясь на увеличение производственных мощностей различных масок до более чем 22 миллионов штук в день.

Из в общей сложности 11 миллионов масок, произведенных в стране, более 5 миллионов и 900 тысяч являются промышленными, 2,7 миллиона - для использования в мастерских, более 480 тысяч - маски N95 и более двух миллионов – это продукты домашних производителей.

Провинции Тегеран, Восточный Азербайджан, Альборз, Исфахан и Западный Азербайджан входят в первую пятерку в ежедневном производстве масок в стране, соответственно.

В этих провинциях ежедневно производится более пяти миллионов 600 тысяч масок, а в других провинциях производится около трех миллионов 400 тысяч масок.

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