В Иране объявили о последним статусе возобновления иностранных рейсов в страну

Согласно объявлению турецкого авиационного управления месяц назад, с заявлением о готовности Турции воздушная граница между двумя странами была открыта, однако Turkish Airlines не возобновила рейсы в Иран.

Но, по данным правительства Турции, воздушная граница между Ираном и Турцией была вновь закрыта сегодня утром (в воскресенье), и никакие рейсы из Ирана в турецкие города и наоборот не будут выполняться до дальнейшего уведомления.

Однако рейсы по маршруту Тегеран-Дубай имеют другие условия, и эти рейсы выполняются авиакомпанией Emirates, и пассажиры на этих рейсах должны иметь карту проживания. Mahan Airlines также является одной из местных компаний, которая выполняет новые рейсы из аэропорта имама Хомейни по этому же направлению.

Однако условия рейсы Iran Air в европейские пункты назначения несколько лучше: рейсы в Лондон, Амстердам, Манчестер, Стокгольм и Париж продолжаются еженедельно, а переговоры Iran Air с German Airlines о возобновлении немецких рейсов продвигаются хорошо.

Qatar Airways продолжает возглавлять транзитные рейсы Ирана, а на информационном табло аэропорта Имам показано более двух ежедневных рейсов в Доху, что приводит к перевозке иранских пассажиров с воздушной границы Катара в Европу.

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