19 июл. 2020 г., 19:51
Journalist ID: 2388
News Code: 83862278
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Иранский тракторный завод обеспечивает внутренние потребности страны полностью

Иранский тракторный завод обеспечивает внутренние потребности страны полностью

Тебриз, 19 июля, ИРНА - Управляющий директор иранского тракторного производственного завода Аболфатх Эбрахими объявил, что компания "Iran Tractor Manufacturing Company ", аффилированная с этим комплексом, имеет годовой обменный курс в семь миллионов евро, который с ростом производства в 1400 году удвоится.

Как отметил директор, все детали этих машин поставляются с литейного завода Иранского тракторного завода.

«Производственная мощность компании составляет 200 погрузчиков и экскаваторов в год, которая увеличивается до 365 единиц в 2021 году», - сказал он.

«Непосредственная занятость компании составляет 460 человек, в то время как более 200 других компаний сотрудничают с ней в поставках деталей и производстве продукции, и благодаря этому косвенная занятость составляет 4000 человек», - добавил он.

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