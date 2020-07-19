Иранский тракторный завод обеспечивает внутренние потребности страны полностью

Как отметил директор, все детали этих машин поставляются с литейного завода Иранского тракторного завода.

«Производственная мощность компании составляет 200 погрузчиков и экскаваторов в год, которая увеличивается до 365 единиц в 2021 году», - сказал он.

«Непосредственная занятость компании составляет 460 человек, в то время как более 200 других компаний сотрудничают с ней в поставках деталей и производстве продукции, и благодаря этому косвенная занятость составляет 4000 человек», - добавил он.