Зариф: Предстоящий визит премьер-министра Ирака в Иран - это возможность развития двустороннего сотрудничества

Зариф выразил надежду, что визит премьер-министра Ирака в Исламскую Республику Иран во вторник на этой неделе станет успехом и достижением для двух дружественных и братских стран.

Глава Высшего судебного совета Ирака также высоко оценил позицию Исламской Республики Иран в поддержке иракского народа и страны и сказал, что отношения с Ираном имеют большое значение.

Зидан добавил, что у Ирана и Ирака много общего и что отношения между двумя странами должны развиваться день ото дня в разных областях.

Министр иностранных дел Исламской Республики Иран также встретился сегодня с главой Высшего Исламского Совета Ирака Аммаром Хакимом.

Аммар Хаким также заявил во время встречи, что Ирак приветствует развитие отношений в различных областях с Исламской Республикой Иран.

Министр иностранных дел Исламской Республики Иран выразил удовлетворение результатами своих переговоров с иракскими официальными лицами и сказал, что Багдад серьезно относится к выполнению соглашений с Исламской Республикой Иран.

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