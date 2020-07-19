Иран доказал мирный характер ядерной программы путем реализации СВПД: российский чиновник

Бывший культурный представитель СССР в Иране и преподаватель Института мировых цивилизаций в Москве в интервью ИРНА сказал, что США не могут выполнять свои антииранские планы в СБ ООН, поскольку Россия и Китай в целях поддержки Тегерана противостоять Вашингтону.

По случаю 5-й годовщины заключения ядерной сделки, российский эксперт отметил, что США стали ненадежной страной после одностороннего выхода из СВПД. "Но Иран выполнил свои обязательства по СВПД, и получил поддержку международного сообщества", добавил он.

По его словам, ситуация вокруг СВПД показала, что США даже не уважают официальные решения и резолюции СБ ООН.

В 2015 году была принята резолюция СБ ООН №2231 в поддержку соглашения по иранской ядерной программе, согласно которой прекращается действие всех санкций в отношении Тегерана, принятых с 2006 по 2010 год. Оружейное эмбарго в отношении Ирана должно действовать на протяжении пяти лет, оно истекает в ноябре 2020 года.

Будущее иранской ядерной сделки оказалось под вопросом после одностороннего выхода из нее США 8 мая 2018 года и введения Вашингтоном санкций в отношении Тегерана в сфере нефтяного экспорта.

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