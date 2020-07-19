Иранский футболист номинирован за звание лучшего защитника Лига чемпионов АФК

АФК в очередной раз проводит опрос на звание лучшей команды Лига чемпионов Азии. В нынешнем опросе люди могут избрать лучшего защитника Лига чемпионов АФК в 2018 году.

АФК отмечает, что Вория Гафури присутствовал в 10 матчах Эстегляла в рамках турнира, и эта футбольная команда вышла в 1/4 финала Лига чемпионов АФК в 2018 году. Гафури сыграл главную роль в победе Эстегляла перед командой "аль-Халяль", забив 2 гола.

Ли Сон-Юн из южнокорейской команды "Чонбук Хёндэ Моторс", Куки Анзай из ФК "Касима Антлерс" И Жан Лин-Панг из китайской команды "Гуанчжоу" также борются за звание лучшего защитника Лига чемпионов АФК.

Следите за нами в Twitter @irnarussian