В Багдаде начались встречи Зарифа по вопросу убийства генерала Сулеймани

Генерал Сулеймани был убит 3 января в ходе операции, осуществленной вертолетами США близ аэропорта в Багдаде. Помимо Сулеймани в ходе операции были убиты заместитель командующего "аль-Хашд аш-Шааби" Абу Махди аль-Мохандес и 8 его соратников. Погибшие выезжали на двух автомобилях из аэропорта Багдада.
Зариф на международном аэропорту Багдада пообещал рассмотреть преступный акт США в убийстве генерала Сулеймани и его соратников.
Он выразил удовлетворение тем, что он посещает Багдад после формирования новой администрации страны наряду с предстоящим визитом премьер-министра Ирака в Тегеран во вторник.
По его словам, поездка Зарифа в Багдад подготовит почву для координации визита Мустафы аль-Каземи в Иран. Он также отметил, что его визит в Багдад заранее был запланирован, и не имеет ничего общего с визитом аль-Каземи в Саудовскую Аравию, а затем в Иран.
Зариф добавил, что премьер-министр Ирака по приглашению иранского президента 21 июля посетит Тегеран с официальным визитом.
Глава МИД Ирана встретится с президентом, премьер-министром, председателем Высшего судебного совета, спикером парламента и своим иракским коллегой в Багдаде. Зариф также следит за итогами двусторонних соглашений, подписанных в ходе визита иранского президента Хасана Рухани в Багдад в марте 2019 года.
Встреча с главой организации "аль-Хашд аш-Шааби" и рядом политических властей Ирака также входит в повестку дня иранского министра иностранных дел.
Рассмотрение последних событий в регионе, акты США, включая убийство генерала Сулеймани, и региональные взаимодействия также будут обсуждены в ходе встречи Зарифа с иракскими властями.
Глава внешнеполитического ведомства Ирана по приглашению главы Иракского Курдистана Нечирвана Барзани сегодня посетит Эрбиль.
Зариф в ходе своего однодневного визита в Ирак также посетил место убийства генерала Сулеймани вблизи международного аэропорта Багдада, и отдал дань памяти мучеников сопротивления.
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Багдад, 19 июля, ИРНА – Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф по прибытии в Багдад сказал, что он на встрече с иракскими братьями изучит детали убийства генерала Касема Сулеймани, заместителя командующего "аль-Хашд аш-Шааби" Абу Махди аль-Мохандеса и их соратников.
Генерал Сулеймани был убит 3 января в ходе операции, осуществленной вертолетами США близ аэропорта в Багдаде. Помимо Сулеймани в ходе операции были убиты заместитель командующего "аль-Хашд аш-Шааби" Абу Махди аль-Мохандес и 8 его соратников. Погибшие выезжали на двух автомобилях из аэропорта Багдада.
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