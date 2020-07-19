Палестинский исламский джихад: удаление Палестины с карты не меняет историческую реальность региона

Палестинское движение "Исламский джихад" вчера вечером осудило удаление Палестины с карты Google и Apple.

Исламский джихад отметил, что этот акт является нарушением права, справедливости и поддержки оккупации расистского сионистского режима.

«Это подлый акт американских компаний, который никак не может изменить историческую реальность. Палестина коренится в сердцах и душах народов и не исчезнет этим лицемерным актом», - говорится в заявлении.

Публикация карты Палестины активистами социальных сетей произошла после того, как Google и Apple преднамеренно удалили Палестину с своих карт, так что при поиске Палестины появляются только соседние страны.

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