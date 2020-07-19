19 июл. 2020 г., 12:30
Journalist ID: 2388
News Code: 83860707
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Палестинский исламский джихад: удаление Палестины с карты не меняет историческую реальность региона

Палестинский исламский джихад: удаление Палестины с карты не меняет историческую реальность региона

Тегеран, 19 июля, ИРНА - Палестинское движение "Исламский джихад" в отдельном заявлении заявило, что удаление Палестины с карты Apple и Google не меняет историческую реальность региона и осудило этот шаг.

Палестинское движение "Исламский джихад" вчера вечером осудило удаление Палестины с карты Google и Apple.

Исламский джихад отметил, что этот акт является нарушением права, справедливости и поддержки оккупации расистского сионистского режима.

«Это подлый акт американских компаний, который никак не может изменить историческую реальность. Палестина коренится в сердцах и душах народов и не исчезнет этим лицемерным актом», - говорится в заявлении.

Публикация карты Палестины активистами социальных сетей произошла после того, как Google и Apple преднамеренно удалили Палестину с своих карт, так что при поиске Палестины появляются только соседние страны.

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