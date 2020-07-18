Посол Ирана высоко оценил четкую позицию РФ по антииранским действиям США

"Действия президента США Дональда Трампа являются иррациональными, поспешными и непрофессиональными, и этот факт признают сами американцы и друзья Трампа", сказал Каземи в интервью ИРНА по случаю пятилетия иранской ядерной сделки.

"Трамп вышел из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, в то время как американцы были одной из главных опор достижения многостороннего международного соглашения", сказал он.

По его словам, Трамп продолжает свои антииранские действия, чтобы полностью уничтожить СВПД. " С другой стороны, мы являемся свидетелями небольших усилий европейских участников этого соглашения, а максимальных усилий России и Китая против Соединенных Штатов", добавил Джалали.

Он добавил, что у России и Китая есть четкие позиции по попыткам США продлить в СБ ООН продлить оружейное эмбарго в отношении Ирана, срок действия которого истекает в ноябре 2020 года.

Джалали напомнил, что недавно постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Москва с самого начала разработки резолюции объявила американцам, что никаких шансов на принятие у нее нет абсолютно".

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