Посол Ирана в Вене: Возражение США показывает правильность плана сотрудничества между Ираном и Китаем

"Исламская Республика Иран находится под самыми жестокими незаконными санкциями американского режима. (Президент США Дональд) Трамп прибегает к так называемой политике максимального давления на Иран для достижения своих целей", написал дипломат в своем Instagram.

"Несмотря на прочную инфраструктуру страны и непоколебимую поддержку со стороны иранского народа, мы должны использовать различные возможности, доступные на международной арене для противодействия односторонним санкциям", сказал он.

"Сегодня Китай не только выступает против односторонности и экспансионизма США, но экономика КНР занимает 2-е место в мире по величине номинального ВВП ($14,44 трлн)", сказал он, добавив, что в последние годы Китай всегда выступал против решений и действий против Ирана в международных организациях.

"В таких условиях естественно, что Соединенные Штаты и их союзники будут прилагать все усилия, чтобы удержать Иран в экономической изоляции и не дать ему вступить в обширные торгово-экономические отношения с другими странами", подчеркнул Гариб-Абади.

"Возражение США и их союзников показывает, что вступление в долгосрочное стратегическое партнерство с Китаем, которое идет на пользу обеим странам, является мудрым и разумным решением", резюмировал он.

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