Корейские компании не могут легко вернуться на рынок Ирана

«У Южной Кореи нет самостоятельной политической позиции, и подвергается под давлением США», заявил он в интервью ИРНА, добавив: «Корейцы полагают, что они не могут платить долги перед Ираном из-за санкций, поэтому отказываются от оплаты наших долгов».

В настоящее времени долг Южной Кореи перед Ираном составляет 7 млрд долларов.

По его словам, до начала санкций у Ирана и Южной Кореи были дружественные и тесные отношения в экономической и торговой областях. «Однако давления администрации президента США Дональда Трампа заставили корейцев отказать от плодотворного сотрудничества с Ираном, и наши двусторонние взаимодействия резко сократились», отметил он.

Он пояснил, что США также оказывают давления на Турцию и Китай для отказа от сотрудничества с Ираном, но такие страны не прекратили свое сотрудничество с Тегераном, поскольку у них есть самостоятельная политика.

Иранский эксперт по внешней политике заявил, что нынешняя ситуация привела к почти обнулению торговых связей Ирана с Южной Кореей.

«Мне кажется, что если у корейцев была бы самостоятельная политическая позиция, то они не хотели бы потерять иранский рынок. Но теперь они не могут легко вернутся в Иран, поскольку наш приоритет является тем, кто не покинул наш рынок в трудные моменты», выразил такое мнение иранский эксперт.

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