Иран вошел в число производителей посудомоечных машин на фоне экономических санкций

Cобственное производство бытовой техники увеличилось за последние годы в Иране, при этом в настоящее время существует производственная мощность 20 млн бытовой техники в стране.

В первом квартале текущего иранского 1399 года (начался 21 марта 2020 г.) 207 тыс. 200 телевизоров, 200 тыс. 500 стиральной машины были производились, который показывет рост на 47,2% и 108%, соответственно, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Директор одной из иранских производителей бытовой техники Мехрдад Никзад на церемонии представления посудомоечной машины заявил, что эта машина конструктирована на 100% в стране.

По его словам, 300 тыс. иранской посудомоечной машин в первом году производятся.

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