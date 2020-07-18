Рухани: в Иране под угрозой заражения коронавирусом — 35 млн человек

"Согласно отчету Минздрава страны, примерно 25 млн иранцев были заражены коронавирусом, около 14 тыс. умерли; За последние 150 дней в больницы страны было госпитализировано более 200 тыс. человек", сказал Рухани на заседании национального штаба по борьбе с коронавирусом.

"Согласно отчету, еще 30-35 млн человек будут заражены коронавирусом. Если отчет основан на том факте, что 25 млн человек были заражены, то остальная часть населения, которая составляет от 30 до 35 миллионов в ближайшие месяцы будет под риском заражения", сказал Рухани, отметив, что по прогнозам Минздрава, число госпитализаций в будущем увеличиться в два раза по сравнению с последними пятью месяцами.

По последним данным на 17 июля, число случаев заражения коронавирусом в Иране возросло на 270 тыс., летальных исходов — на 13 800, зафиксированы 233 тыс. случаев выздоровления, сообщила в пятницу пресс-секретарь Министерства здравоохранения и медицинского образования Сима Садат Лари.

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