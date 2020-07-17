Производственная мощность тестов на коронавирус в Иране достигла 6 миллионов

Восемь основанных на знаниях компаний в стране в настоящее время разрабатывают наборы RT-PCR и тестов для экстракции RNA с целью удовлетворения потребностей страны в обнаружении коронавируса.

В настоящее время молекулярные тесты для диагностики коронавируса производятся компаниями, основанными на знаниях, столько, сколько нужно стране, и даже за ее пределами, но экспорт этого типа наборов в другие страны все еще запрещен.

Экспорт иранского диагностического тестов на коронавирус связан с набором ELISA (набор для обнаружения антител). Этот набор не используется для диагностики COVID-19 пациентов, но для отслеживания и диагностики людей с вирусом.

В настоящее время наборы ELISA в изобилии производятся в стране компаниями, основанными на знаниях, и нет никаких ограничений на его производство в стране компаниями. Таким образом, его экспорт не ограничен, так как в мае из Германии в аэропорт имама Хомейни была отправлена ​​первая партия диагностических наборов на коронавирус, включающая 40 000 тестов.

На сегодняшний день в Иране инфицировано около 270 000 человек вирусов, из которых около 13 790 умерли.