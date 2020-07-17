Зариф подчеркнул готовность Ирана выступить посредником между Азербайджаном и Арменией

После назначения Джейхуна Байрамова новым министром иностранных дел Азербайджанской Республики министр иностранных дел Ирана в телефонном разговоре с ним, поздравляя его с этим назначением и подчеркивая расширение двусторонних отношений, обсудил недавние столкновения между азербайджанскими и армянскими силами. Он посетовал на потерю ряда солдат.

В этом телефонном разговоре министр иностранных дел вновь заявил о готовности Исламской Республики Иран выступить посредником и снизить напряженность в отношениях между двумя сторонами.

Столкновения между армянскими и азербайджанскими вооруженными силами в пограничном районе Товуз в последние дни привели к жертвам с обеих сторон.