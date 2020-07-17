Авиационная организация Ирана заверила EASA в безопасности иранского неба

На следующий день после того, как Европейский союз распространил «НОТАМ» (извещение летному составу) для авиакомпаний о пересечении иранского неба, Управление гражданской авиации подчеркнуло безопасность полетов над иранским небом.

Европейское агентство по авиационной безопасности вчера, обновляя прошлогодний текст НОТАМ, заявило: «Пассажирские самолеты, летящие над Ираном, рискуют быть обстрелянными из средств ПВО страны из-за «неправильной идентификации», а также из-за опасной ситуации с безопасностью и плохой координации между военными операциями и секторами гражданской авиации существует риск ошибочной идентификации гражданских самолетов».

Сегодня, в пятницу, 17 июля, Мортеза Дехан объявил о возобновлении и постепенном увеличении рейсов иностранных авиакомпаний в страну.

Мортеза Дехган, ссылаясь на меры, принятые в области разработки, распространения и реализации протоколов в области здравоохранения в авиационной сфере, сказал: «Постоянный мониторинг и инспекции проводятся в отношении поведения аэропортов и авиакомпаний».