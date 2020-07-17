Авиакомпания Emirates возобновила полеты в Тегеран

«Вспышка COVID-19 во всем мире и снижение спроса на поездки заставили многие авиакомпании по всему миру ограничить или приостановить свою деятельность», - сказал он.

«Строгое соблюдение медицинских протоколов и улучшение условий контроля над коронавирусом заставили авиакомпании постепенно вернуться к нормальной работе и снова увидеть рост количества рейсов», - добавил он.

«В связи с этим авиакомпания Emirates объявила о своем плане возобновить полеты в аэропорт Имама Хомейни, и первый рейс этой авиакомпании через почти 6 месяцев приземлился сегодня в Тегеране в 10:25 по местному времени», - указал он.

Следите за нами в Twitter @irnarussian