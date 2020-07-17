Ирано-российский зеленый таможенный коридор - это способ противодействия санкциям

Иран считает, что многостороннее сотрудничество с Евразийским экономическим союзом в рамках идеи президента России Владимира Путина о создании зеленых таможенных коридоров может помочь развитию двустороннего экономического сотрудничества.

Посол Исламской Республики Иран в России Казем Джалали недавно объявил, что страна готова установить зеленый таможенный коридор с Россией.

Фактически, создание этого коридора является своеобразной «красной дорожкой» для иранских товаров.

На основе «Зеленого таможенного коридора» между двумя сторонами, иранские товары будут расставлены по приоритетам на российской таможне для таможенной очистки, а физический контроль будет отменен.

Принятие таможенных деклараций компаний с минимальными документами для облегчения обмена коммерческими товарами между двумя сторонами является еще одной особенностью этого меморандума.

Ускорение инспекции и таможенной очистки иранских товаров и грузов на российской таможне, особенно скорость экспорта иранской сельскохозяйственной продукции в Россию, является еще одним преимуществом этого меморандума.

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