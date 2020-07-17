Тегеран и Кабул договорились ускорить доработку документа о сотрудничестве между двумя странами

«В нынешней ситуации подписание стратегического документа между Ираном и Афганистаном - это не просто подписание двух документов. Скорее, это очень ценно, потому что Афганистан находится в особой ситуации, и мирный процесс начался, и подписание документа о сотрудничестве в этой ситуации означает решительную поддержку иранского правительства Афганистану и это переговоры, проводимые под эгидой афганского правительства и принадлежащие афганскому правительству», - сказал он.

«Области сотрудничества между Ираном и Афганистаном могут быть сфокусированы на всех сферах, включая оборону, безопасность, экономическую, культурную и гражданскую сферы, как это можно превратить в возможность и как это можно использовать, а также отношения Для продвижения во всей своей полноте», - добавил он.

«Сейчас в этом документе пять комитетов, первый из которых - Комитет по водным ресурсам, который создан, а Комитет по обороне и безопасности и Экономический комитет все еще находятся на рассмотрении», - продолжил замминистра.

«У нас были встречи в области экономики и безопасности, так как мы начали переговоры вчера, и наши коллеги все еще обсуждают экономические вопросы», - пояснил он.

Аббас Аракчи, который позавчера, в среду, посетил Кабул, встретился с исполняющим обязанности министра иностранных дел Афганистана, исполняющим обязанности министра финансов и председателем Высшего совета национального примирения Афганистана.

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