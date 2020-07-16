Аракчи и Абдулла обсудили мирный процесс в Афганистане

"Замглавы МИД Ирана в четверг провел встречу во дворце "Сепидар" в Кабуле с главой Высшего Совета национального примирения Афганистана", говорится в сообщении иранского МИД.

Во время встречи, Аракчи высказался за региональное сближение и экономическое развитие, подчеркнув, что Исламская Республика Иран продолжает поддерживать мирные усилия в Афганистане.

Абдулла, в свою очередь, выразил признательность иранской стороне за поддержку мирного процесса в Афганистане.

Обе стороны подтвердили, что установление мира и безопасности в Афганистане принесет пользу всем народам региона, и является важным шагом в направлении достижения регионального сближения, экономического развития и борьбы с терроризмом и незаконным оборотом наркотиков.

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