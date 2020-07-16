Рухани подчеркнул необходимость противостоять односторонним подходам США

"Заявив необходимость сохранения и реализации Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) сторонами, подписавшими соглашение, Рухани подчеркнул, необходимость противостоять односторонним подходам, а также действиям и попыткам США противодействовать окончанию оружейного эмбарго против Ирана", говорится в сообщении, опубликованном на сайте президента Ирана.

Как следует из сообщения, президенты также обсудили в ходе телефонного разговора Сирию, ядерную сделку, снятие оружейного эмбарго против Тегерана и коронавирус.

Иранский президент подчеркнул необходимость продолжения сотрудничества Тегерана, Москвы и Анкары в рамках астанинского процесса по урегулированию ситуации в Сирии. Путин, в свою очередь, заявил, что Россия по-прежнему поддерживает соглашение и настаивает на необходимости его сохранения и выполнения.

Рухани выразил признательность российскому коллеге за позицию по иранской ядерной программе.

Стороны также обсудили коронавирус, подчеркнув необходимость сотрудничества в борьбе с распространением пандемии. Двусторонние отношения в различных сферах и на различных уровнях стали еще одной темой переговоров двух президентов.

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