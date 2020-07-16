Иран планирует экспортировать $150 млн ковров ручной работы

Сегодня состоялось 25-е заседание Высшего экспертного комитета по развитию несырьевого экспорта с участием главы иранской организации по развитию торговли Хамида Задбума, директора национального Центра ковров Ирана Фарахназа Рафе и представителей частного сектора.

Во время заседания были изучены пути развития экспорта ковров ручной работы.

По итогам встречи было решено увеличить бюджет, необходимый для строительства дом ковров в России, Италии, Китае, Объединенных Арабских Эмиратах, запуска интернет-телевидения, отправки торговых делегаций, для создания подходящей платформы для проведения международных аукционов.

Почти 90% от общего производства ковров ручной работы Ирана отправляется за рубеж. Основными покупателями иранских ковров ручной работы являются Германия, ОАЭ, Южная Африка, Япония и Китай.

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