Сборная Ирана сохранила 33-е место в мировом рейтинге ФИФА

Национальная команда Ирана имеет в своем активе 1 489 баллов, что позволяет ей входить в число 33-ти сильнейших сборных мира, но и занимать 2-ю строчку в рейтинге азиатских национальных команд, представителей АФК. Таким образом в Азии первое место осталось у Австралии.
Возглавляет рейтинг сборная Бельгии. Второе место занимает сборная Франции, выигравшая в 2018 году чемпионат мира. Третье место — Бразилия.
Согласно сообщению, изменений в рейтинге ФИФА не состоялось из-за отсутствия международных матчей, учитывая пандемию коронавируса COVID-19.
Рейтинг ФИФА на 16.07.2020
1. Бельгия — 1765
2. Франция — 1733
3. Бразилия — 1712
4. Англия — 1661
5. Уругвай — 1645
6. Хорватия — 1642
7. Португалия — 1639
8. Испания — 1636
9. Аргентина — 1623
10. Колумбия — 1622
33. Иран — 1489
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