Сборная Ирана сохранила 33-е место в мировом рейтинге ФИФА

Национальная команда Ирана имеет в своем активе 1 489 баллов, что позволяет ей входить в число 33-ти сильнейших сборных мира, но и занимать 2-ю строчку в рейтинге азиатских национальных команд, представителей АФК. Таким образом в Азии первое место осталось у Австралии.

Возглавляет рейтинг сборная Бельгии. Второе место занимает сборная Франции, выигравшая в 2018 году чемпионат мира. Третье место — Бразилия.

Согласно сообщению, изменений в рейтинге ФИФА не состоялось из-за отсутствия международных матчей, учитывая пандемию коронавируса COVID-19.

Рейтинг ФИФА на 16.07.2020

1. Бельгия — 1765

2. Франция — 1733

3. Бразилия — 1712

4. Англия — 1661

5. Уругвай — 1645

6. Хорватия — 1642

7. Португалия — 1639

8. Испания — 1636

9. Аргентина — 1623

10. Колумбия — 1622

33. Иран — 1489

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