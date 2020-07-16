Индия и Россия намерены развивать транзит товаров с Ираном

По данным СМИ, российские и индийские бизнесмены вскоре смогут вести экономические отношения через Иран.

По сообщению индийской газете «The Hindu BusinessLine», контейнерная корпорация Индии (Concor) и АО «РЖД Логистика» (входит в ОАО «РЖД») России заключили сервисное соглашение по перевозке грузов между Индией и Россией по единому счету. Это соглашение способствует транзиту товаров между Индией и Россией через территории Ирана.

По мнению экспертов, одной из важнейших целей этого соглашения является содействие и ускорение реализации Международного транспортного коридора (МТК) «Север-Юг» через Иран, что облегчит торговлю между Нью-Дели и Москвой.

Международный транспортный коридор (МКТ) Север-Юг основан на соглашении, первоначально подписанном между Россией, Ираном и Индией в 2000 году. МКТ Север-Юг длиной 7200 километров связывает Европу с Индией и странами Персидского залива, используя морской, автомобильный и железнодорожный транспорт. Реализация коридора Север-Юг сократит срок перевозок на 40%, а стоимость перевозок снизится на 30%.

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