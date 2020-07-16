Рухани: Иран запустит 12 новых водоочистных станций

Выступая на церемонии открытия 6 новых проектов в провинции Хормозган, Рухани заявил, что число водоочистных станций страны после исламской революции выросло с 27 на 156 станций. "Это означает, что их число увеличилось более чем в 6 раз", сказал президент.

"Уровень обеспеченности качественной питьевой водой в городских населенных пунктах Ирана составляет 99,9%, а в сельских населенных пунктах — 82%", добавил он, отметив, что до исламской революции этот показатель в городских населенных пунктах составлял 77%.

Следите за нами в Twitter @irnarussian