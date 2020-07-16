Мусави: Иран укрепит торгово-экономические связи с соседями

"В настоящее время страна переживает экономику без нефти, расширение экономического сотрудничества с соседними странами и участие частного сектора имеет чрезвычайное значение для снижения экономического давления на Иран", заявил Мусави на встрече с президентом палаты по вопросам торговли, промышленности, шахт и сельского хозяйства провинции Ардебиль Хоссейном Пурмоазеном.

"Исламская Республика Иран, имеющая границы с 15 странами, может преодолеть репрессивные санкции путем расширения экономических отношений со своими соседями", отметил он.

Пурмоазен, в свою очередь, высоко оценил усилия министерства иностранных дел по укреплению связей и решению проблем на пути развития торгово-экономических отношений, отметив, что в настоящее время некоторые проблемы в области экспорта могут быть решены с помощью дипломатии.

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