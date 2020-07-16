16 июл. 2020 г., 11:13
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Азмун оформил дубль в матче с «Оренбургом»

Азмун оформил дубль в матче с «Оренбургом»

Тегеран, 16 июля. ИРНА — В рамках 29 тура Российской премьер-лиги «Зенит» обыграл «Оренбург». Итоговый счет встречи — 4:1. Дубль в ворота «Оренбурга» оформил нападающий «Зенита» Сердар Азмун.

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун поделился впечатлениями после матча 29-го тура РПЛ с «Оренбургом».

"Ни одна игра легкой не бывает легкой. Слава богу, что во втором тайме движение было получше, мы старались выполнять то, что хотел от нас тренер", сказал Азмун в эфире «Матч Премьер».

"Дзюба? По-моему, любой нападающий, который забивает для своей команды, достоин уважения. Мы старались помочь своей команде одержать победу, и это самое главное", добавил нападающий сборной Ирана.

"Гонка бомбардиров? Мы вместе, в одной команде. Нет разницы, кто забивает. Нам важно помочь друг другу", – сказал Азмун.

Иранец сделал дубль, у него теперь 16 голов в чемпионате России. Россиянин забил 17-й гол в сезоне.

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