Азмун оформил дубль в матче с «Оренбургом»

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун поделился впечатлениями после матча 29-го тура РПЛ с «Оренбургом».

"Ни одна игра легкой не бывает легкой. Слава богу, что во втором тайме движение было получше, мы старались выполнять то, что хотел от нас тренер", сказал Азмун в эфире «Матч Премьер».

"Дзюба? По-моему, любой нападающий, который забивает для своей команды, достоин уважения. Мы старались помочь своей команде одержать победу, и это самое главное", добавил нападающий сборной Ирана.

"Гонка бомбардиров? Мы вместе, в одной команде. Нет разницы, кто забивает. Нам важно помочь друг другу", – сказал Азмун.

Иранец сделал дубль, у него теперь 16 голов в чемпионате России. Россиянин забил 17-й гол в сезоне.

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