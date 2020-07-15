15 июл. 2020 г., 23:00
Journalist ID: 2388
News Code: 83857318
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133 000 образцов стволовых клеток пуповинной крови хранились в Иране

133 000 образцов стволовых клеток пуповинной крови хранились в Иране

Тегеран, 15 июля, ИРНА - Генеральный директор Банка стволовых клеток пуповинной крови в Иране Мортеза Зарраби сказал, что 133 тысячи образцов стволовых клеток пуповинной крови новорожденных хранятся в банках крови частных и государственных центров в 31 провинции страны.

«Хранение стволовых клеток пуповинной крови новорожденных в Иране началось в 2005 году, и в настоящее время хранится 128 000 образцов стволовых клеток пуповинной крови новорожденных в частных банках и около 5000 образцов в государственных банках в разных провинциях страны», - добавил он.

По его словам, «в дополнение к этим частным и государственным центрам около 3000 образцов стволовых клеток пуповинной крови хранятся в больнице имени Шариати в Тегеране, а еще 4000 образцов хранятся в Организации по переливанию крови».

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