Министры иностранных дел Ирана и Малайзии подчеркнули необходимость использования чистой торговли

Зариф в среду провел видеоконференцию с министром иностранных дел Малайзии Хишамуддином Хусейном для обсуждения двусторонних, региональных, международных и исламских вопросов.

В этом разговоре министры иностранных дел двух стран подчеркнули необходимость использования чистого торгового механизма для большей выгоды двух стран и рассмотрели завершение соглашения о преференциальных тарифах, а также создание совместной экономической комиссии в качестве других способов расширения двусторонней торговли.

Учитывая положение Малайзии в качестве активного члена Организации исламского сотрудничества, Зариф призвал министра иностранных дел Малайзии сыграть роль в политическом разрешении йеменского кризиса в качестве единственного решения.