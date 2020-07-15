15 июл. 2020 г., 20:21
Journalist ID: 2388
News Code: 83857223
0 Persons

Министры иностранных дел Ирана и Малайзии подчеркнули необходимость использования чистой торговли

Министры иностранных дел Ирана и Малайзии подчеркнули необходимость использования чистой торговли

Тегеран, 15 июля, ИРНА - Министры иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф и Малайзии Хишаммуддинрм Хусейном, подчеркнув важность использования чисто торгового механизма для большей выгоды двух стран, согласились завершить соглашение о преференциальных тарифах и создать совместную экономическую комиссию.

Зариф в среду провел видеоконференцию с министром иностранных дел Малайзии Хишамуддином Хусейном для обсуждения двусторонних, региональных, международных и исламских вопросов.

В этом разговоре министры иностранных дел двух стран подчеркнули необходимость использования чистого торгового механизма для большей выгоды двух стран и рассмотрели завершение соглашения о преференциальных тарифах, а также создание совместной экономической комиссии в качестве других способов расширения двусторонней торговли.

Учитывая положение Малайзии в качестве активного члена Организации исламского сотрудничества, Зариф призвал министра иностранных дел Малайзии сыграть роль в политическом разрешении йеменского кризиса в качестве единственного решения.

Your Comment

You are replying to: .
3 + 5 =