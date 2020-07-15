Ирано-белорусские отношения развиваются в сфере сельского хозяйства

Посольство Ирана в Беларуси объявило в среду, что Саид Яри и Иван Крупко, обсудили пути активизации сотрудничества в сельскохозяйственном секторе и пути увеличения торговли сельскохозяйственной, садоводческой, рыбной и водной продукцией между двумя странами.

На этой встрече было решено, что второе совещание рабочей группы по сельскохозяйственному сотрудничеству между двумя странами будет проведено как можно скорее. Первое совещание этой рабочей группы состоялось в сентябре 2017 года в Тегеране.

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