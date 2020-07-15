15 июл. 2020 г., 20:14
Journalist ID: 2388
News Code: 83857216
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Ирано-белорусские отношения развиваются в сфере сельского хозяйства

Ирано-белорусские отношения развиваются в сфере сельского хозяйства

Тегеран, 15 июля, ИРНА - Посол Ирана в Беларуси Саид Яари и министр сельского хозяйства Ивана Крупко обсудили пути активизации сотрудничества и увеличения торговли сельскохозяйственной продукцией.

Посольство Ирана в Беларуси объявило в среду, что Саид Яри и Иван Крупко, обсудили пути активизации сотрудничества в сельскохозяйственном секторе и пути увеличения торговли сельскохозяйственной, садоводческой, рыбной и водной продукцией между двумя странами.

На этой встрече было решено, что второе совещание рабочей группы по сельскохозяйственному сотрудничеству между двумя странами будет проведено как можно скорее. Первое совещание этой рабочей группы состоялось в сентябре 2017 года в Тегеране.

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