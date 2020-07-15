Российский чиновник: аутсорсинг облегчает сотрудничество с Ираном

«Есть способ облегчить торговлю под санкциями, который использовался ранее», - сказа он.

«Аутсорсинг означает внешнеэкономическую деятельность. Использование этого механизма важно, потому что российские производители могут не торговать с иранскими предпринимателями и бизнесменами из-за боязни санкций США», - добавил он.

Он также сказал, что в российско-иранском торговом совете создано несколько компаний такого типа, которые получили необходимые лицензии от соответствующих государственных учреждений. Сегодня все они полностью готовы к сотрудничеству с иранскими партнерами.