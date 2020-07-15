15 июл. 2020 г., 20:07
Journalist ID: 2388
News Code: 83857211
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Российский чиновник: аутсорсинг облегчает сотрудничество с Ираном

Российский чиновник: аутсорсинг облегчает сотрудничество с Ираном

Москва, 15 июля, ИРНА - Российский экономический чиновник Владимир Обыденнов заявил, что в соответствии с санкциями против Тегерана аутсорсинг внешнеэкономической деятельности, в которой торговля ведется через посредника, может облегчить российско-иранское экономическое взаимодействие.

«Есть способ облегчить торговлю под санкциями, который использовался ранее», - сказа он.

«Аутсорсинг означает внешнеэкономическую деятельность. Использование этого механизма важно, потому что российские производители могут не торговать с иранскими предпринимателями и бизнесменами из-за боязни санкций США», - добавил он.

Он также сказал, что в российско-иранском торговом совете создано несколько компаний такого типа, которые получили необходимые лицензии от соответствующих государственных учреждений. Сегодня все они полностью готовы к сотрудничеству с иранскими партнерами.

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