2 мультфильма из Ирана вошли в программу анимационного фестиваля в Хиросиме

В этом году 59 фильмов в 3 категории будут конкурировать в анимационном фестивале в Хиросиме.
Короткометражный мультфильм "Краб" рассказывает о застенчивом мальчике, желающий поступить в театральный коллектив школы.
Сюжет знаменитого мультфильма "Я волк?"– дети в школе показывают кукольный спектакль, разыгрывают знакомую всем историю о волке и козлятах. И вот убитая горем мама-коза и злобный одинокий волк, наконец, встречаются. Волк, как обычно, побежден, но тут...
Короткометражный мультфильм "Я волк?" ранее получил премию "New Face" на кинофестивале Media Art в Японии. Он стал лучшим фильмом для детей на кинофестивалях в Болгарии и Ливане. Этот короткометражный мультфильм также избран лучшим фильмом на фестивале "Бессонница" в России.
Международный анимационный фестиваль в Хиросиме — международный анимационный фестиваль, который раз в два года проводится в городе Хиросима, в Японии.
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Тегеран, 15 июля, ИРНА – Иранские короткометражные мультфильмы "Краб" и "Я волк?" будут показаны в 18-м международном анимационном фестивале в Хиросиме.
В этом году 59 фильмов в 3 категории будут конкурировать в анимационном фестивале в Хиросиме.
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