2 мультфильма из Ирана вошли в программу анимационного фестиваля в Хиросиме

В этом году 59 фильмов в 3 категории будут конкурировать в анимационном фестивале в Хиросиме.

Короткометражный мультфильм "Краб" рассказывает о застенчивом мальчике, желающий поступить в театральный коллектив школы.

Сюжет знаменитого мультфильма "Я волк?"– дети в школе показывают кукольный спектакль, разыгрывают знакомую всем историю о волке и козлятах. И вот убитая горем мама-коза и злобный одинокий волк, наконец, встречаются. Волк, как обычно, побежден, но тут...

Короткометражный мультфильм "Я волк?" ранее получил премию "New Face" на кинофестивале Media Art в Японии. Он стал лучшим фильмом для детей на кинофестивалях в Болгарии и Ливане. Этот короткометражный мультфильм также избран лучшим фильмом на фестивале "Бессонница" в России.

Международный анимационный фестиваль в Хиросиме — международный анимационный фестиваль, который раз в два года проводится в городе Хиросима, в Японии.

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